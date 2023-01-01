Как стать звездой (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.01986, Как стать звездой
Комедии133 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВАРежиссёр
Виталий
Аксенов
- ВТАктё�р
Владимир
Татосов
- ВЛАктёр
Валерий
Леонтьев
- АТАктриса
Анна
Твеленева
- ТГАктриса
Татьяна
Гаккель
- Актёр
Максим
Леонидов
- ВПАктёр
Вячеслав
Полунин
- Актёр
Николай
Фоменко
- АМАктёр
Андрей
Мурашов
- ВРАктёр
Виктор
Резников
- ВАСценарист
Виталий
Аксенов
- СРХудожник
Станислав
Романовский
- ИБОператор
Иван
Багаев
- ВРКомпозитор
Виктор
Резников