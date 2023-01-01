Как стать звездой
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Как стать звездой

Как стать звездой (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.01986, Как стать звездой
Комедии133 мин18+

О фильме

Максим Леонидов и попугай Вака исследуют эстраду. Хитовое шоу с участием поп-звезд и клоунов Славы Полунина.

Как стать звездой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Комедии
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb