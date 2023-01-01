Биография

Максим Леонидов — российский актер, музыкант, композитор, актер дубляжа. Родился в Ленинграде 13 февраля 1962 года. Мама и папа Максима играли в Театре комедии, и он с раннего возраста приобщался к творческой атмосфере. Первое образование в искусстве получил в Хоровом училище им. Глинки при Академической капелле. В 17 лет Леонидов стал студентом ЛГИТМиКа. Завершив обучение в 1983 году, он отслужил в армии, в Ансамбле песни и пляски. Тогда же вместе с Николаем Фоменко, Алексеем Мурашов и Андреем Заблудовским организовал «Секрет». После распада бит-группы занялся сольной карьерой. Максим Леонидов сыграл в пьесе «Король рок-н-ролла» и мюзиклах «Биндюжник и Король», «Как стать звездой». На киноэкране его можно увидеть в картинах «Убойная сила», «Белая гвардия», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Заметные сериальные роли — в «Демоне полдня» и «Озабоченных, или Любовь зла». Леонидов-музыкант выпустил пять сольных альбомов, самый популярный — «Девушка-видение». Раз в несколько лет артист собирается вместе с коллегами по группе «Секрет», чтобы дать несколько юбилейных концертов.