Елки 3
Wink
Фильмы
Елки 3

Ёлки 3

9.42013, Елки 3
Семейный, Комедия93 мин6+

О фильме

На этот раз героев объединяет теория бумеранга, и им удается выяснить, как она работает. Добрые дела обязательно вернутся тем, кто их совершает, даже если все это происходит на разных концах необъятной родины. Под бой новогодних курантов бумеранг добра завершит свой круг и обязательно вернется тому, кто хоть раз его запускал: кому — счастливой улыбкой любимого, кому — праздничным настроением, а кому-то — смартфоном в холодце!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 3»