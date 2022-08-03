На этот раз героев объединяет теория бумеранга, и им удается выяснить, как она работает. Добрые дела обязательно вернутся тем, кто их совершает, даже если все это происходит на разных концах необъятной родины. Под бой новогодних курантов бумеранг добра завершит свой круг и обязательно вернется тому, кто хоть раз его запускал: кому — счастливой улыбкой любимого, кому — праздничным настроением, а кому-то — смартфоном в холодце!

