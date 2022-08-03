О фильме
На этот раз героев объединяет теория бумеранга, и им удается выяснить, как она работает. Добрые дела обязательно вернутся тем, кто их совершает, даже если все это происходит на разных концах необъятной родины. Под бой новогодних курантов бумеранг добра завершит свой круг и обязательно вернется тому, кто хоть раз его запускал: кому — счастливой улыбкой любимого, кому — праздничным настроением, а кому-то — смартфоном в холодце!
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ОХРежиссёр
Ольга
Харина
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- Режиссёр
Александр
Котт
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Светлаков
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Константин
Хабенский
- АБАктёр
Антон
Богданов
- ОХСценарист
Ольга
Харина
- Сценарист
Анна
Матисон
- КМСценарист
Ксения
Мчедлидзе
- ИМСценарист
Игорь
Меерсон
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Ива
Стромилова
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ЮМПродюсер
Юрий
Мирошниченко
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ММОператор
Михаил
Милашин
- АВОператор
Андрей
Вакорин
- ПДОператор
Петр
Духовской
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев
- Композитор
Павел
Есенин
- Композитор
Николай
Фоменко
- Композитор
Максим
Леонидов