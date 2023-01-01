Биография

Ольга Харина – российский сценарист, продюсер и режиссер родом из Липецка. Имя российского сценариста Ольги Хариной тесно связано с другим видным кинодеятелем – Тимуром Бекмамбетовым. В творческом тандеме появились на свет четыре картины, составившие за 20 лет единственное наполнение ее портфолио. О начале творческого пути Ольги Хариной известно, что ее первым местом работы стал липецкий телеканал «ТВК», где она была задействована в телепрограмме «Капельки». В дальнейшем участвовала в выпуске ТВК-новостей и утренней развлекательной телепередаче. Еще одно место работы – радиостанция «Европа Плюс Липецк», на которой она была ди-джеем, как и несколько других радиостанциях города. В дальнейшем успешно сотрудничала с рекламными агентствами, такими как «Instinct», «Прайд Медиа». С 2016 г. после плодотворного сотрудничества с Тимуром Бекмамбетовым в рамках съемок трех фильмов «Елки 2» (2011 г.), «Елки 3» (2013 г.) и «Елки 1914» (2014 г.) стала заниматься написанием сценарием в формате screen reality, а также их продюсированием. В 2018 г. вышел четвертый полнометражный фильм Ольги Хориной – триллер «Профайл», завоевавший на кинофестивале Берлине приз зрительских симпатий.