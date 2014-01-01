Елки 1914
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Елки 1914

Елки 1914 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Елки 1914
Семейный, Драма103 мин6+

О фильме

«Елки 1914» — фильм о том, что людям нужен праздник даже во время Первой мировой войны. Единственная часть франшизы, где Константин Хабенский появляется на экране.

Эта часть народной франшизы отправляет зрителей в прошлое — в Россию начала XX века. Теперь вместо такси — извозчики, а вместо смартфонов — телеграммы. Пока где-то под Воронежем деревенский парень Сенька спасает медведя от пули, в Нижнем Новгороде маленькие Глаша и Гриша собирают деньги маме на лечение. На дворе 1914-й, а людям также хочется тепла, понимания и чуда. Вас ждет шесть новелл про героев из разных уголков дореволюционной России, которых объединяет желание быть с близкими, найти любовь и успеть сказать самое важное до наступления Нового года.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 1914»