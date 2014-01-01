Елки 1914 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Елки 1914» — фильм о том, что людям нужен праздник даже во время Первой мировой войны. Единственная часть франшизы, где Константин Хабенский появляется на экране.
Эта часть народной франшизы отправляет зрителей в прошлое — в Россию начала XX века. Теперь вместо такси — извозч�ики, а вместо смартфонов — телеграммы. Пока где-то под Воронежем деревенский парень Сенька спасает медведя от пули, в Нижнем Новгороде маленькие Глаша и Гриша собирают деньги маме на лечение. На дворе 1914-й, а людям также хочется тепла, понимания и чуда. Вас ждет шесть новелл про героев из разных уголков дореволюционной России, которых объединяет желание быть с близкими, найти любовь и успеть сказать самое важное до наступления Нового года.
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Рейтинг
- ОХРежиссёр
Ольга
Харина
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- ЗЗРежиссёр
Заур
Засеев
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Светлаков
- Актриса
Евгения
Брик
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- ИААктриса
Ирина
Архипова
- Актёр
Альберт
Филозов
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актёр
Ян
Цапник
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- ОХСценарист
Ольга
Харина
- Сценарист
Анна
Матисон
- АКСценарист
Алеся
Казанцева
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- САПродюсер
Сергей
Агеев
- ОХПродюсер
Ольга
Харина
- Продюсер
Анна
Матисон
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- ВСХудожник
Виталий
Сушко
- ВЧХудожник
Вячеслав
Чуликов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ПДОператор
Петр
Духовской
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко