Елки 1914 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

«Елки 1914» — фильм о том, что людям нужен праздник даже во время Первой мировой войны. Единственная часть франшизы, где Константин Хабенский появляется на экране.



Эта часть народной франшизы отправляет зрителей в прошлое — в Россию начала XX века. Теперь вместо такси — извозч�ики, а вместо смартфонов — телеграммы. Пока где-то под Воронежем деревенский парень Сенька спасает медведя от пули, в Нижнем Новгороде маленькие Глаша и Гриша собирают деньги маме на лечение. На дворе 1914-й, а людям также хочется тепла, понимания и чуда. Вас ждет шесть новелл про героев из разных уголков дореволюционной России, которых объединяет желание быть с близкими, найти любовь и успеть сказать самое важное до наступления Нового года.



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