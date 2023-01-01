Биография

Анна Матисон — российский режиссер и сценарист. Обладательница Государственных премий и наград. Родилась в Иркутске 8 июля 1983 года. Обучаясь на международном факультете, будущая кинодеятельница начала работать на ТВ. Сначала выполняла работу корреспондента, однако благодаря стараниям и таланту достигла должности продюсера. В 2004 году основала свою студию. Она специализировалась на съемках фильмов и рекламы. Одной из основных ее картин на то время стала «Сатисфакция». После переезда в столицу в 2008 году Анна Матисон сразу же решила получить образование сценариста, поступив во ВГИК. Выступила в качестве автора сценариев таких лент, как «Елки 2», «Млечный путь» и других. Позже занялась документальным кино, сняв фильмы-оперы.