Биография

Альберт Филозов – актер театра и кино, театральный педагог и режиссер. Годы жизни: 1937 – 2016. Заслуженный (1983), затем народный (1994) артист России. Кавалер ордена Дружбы, лауреат премии им. А. Миронова. В детстве пел, занимался в театральном кружке. Позже учился в Школе-студии МХАТ. Играл в различных московских театрах, по преимуществу в Театре им. Станиславского и «Школе современной пьесы». Роли Филозова в кино отличает умение актера передавать драматичные переживания скупыми, но безошибочно узнаваемыми выразительными средствами. Участие Альберта Филозова в фильме «Вид на жительство» принесло актеру известность. Дальше карьера шла по нарастающей. Негативный персонаж, сыгранный актером в ленте «Тегеран-43», убедил зрителя в умении артиста перевоплощаться в любые образы. Режиссеры заваливали актера предложениями, но проходные роли Филозов отвергал. Ролей важных, значимых – пусть и не главных – сыграл более сотни. Роль Сергея Барбаша в фильме «Завтрак с видом на Эльбрус» сам Филозов считал по-настоящему удачной. Последний образ, созданный актером – Иосиф Арифамейский в фильме «Варавва», – попал на суд зрителя уже после смерти артиста.