Дикая охота короля Стаха (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
7.21979, Дикая охота короля Стаха
Ужасы, Триллеры104 мин18+
Сюжет
Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дику�ю охоту на старинный род.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВРРежиссёр
Валерий
Рубинчик
- Актёр
Борис
Плотников
- ЕДАктриса
Елена
Димитрова
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- АХАктёр
Александр
Харитонов
- Актёр
Борис
Хмельницкий
- Актёр
Альберт
Филозов
- ВШАктриса
Валентина
Шендрикова
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ВФАктёр
Владимир
Фёдоров
- МКАктриса
Мария
Капнист
- ВКСценарист
Владимир
Короткевич
- ВРСценарист
Валерий
Рубинчик
- АКПродюсер
Алексей
Круковский
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов