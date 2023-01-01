Дикая охота короля Стаха (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дику�ю охоту на старинный род.



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