Дикая охота короля Стаха
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Дикая охота короля Стаха

Дикая охота короля Стаха (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

7.21979, Дикая охота короля Стаха
Ужасы, Триллеры104 мин18+

Сюжет

Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая охота короля Стаха»

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