Биография

Борис Хмельницкий — театральный и киноактер, композитор СССР и России. В 2001 году получил звание Народного артиста РФ. Родился в Ворошилове 27 июня 1940 года. Будущий артист окончил музыкальное училище и переехал в Москву. Поступив в театральное училище, с третьего курса начал участвовать в спектаклях столичного театра. Позже вошел в его основную труппу, в которой играл до 1982 года. Участвовал в путче ГКЧП. В 1999 году Борис Хмельницкий впервые выступил в качестве певца. Через 3 года записал сольный альбом. В театре играл в таких спектаклях, как «Три сестры», «Преступление и наказание» и других. Борис Хмельницкий играл в таких картинах, как «Война и мир», «Человек меняет кожу», «Караван смерти», «Тарас Бульба» и других.