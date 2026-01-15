Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
Wink
Фильмы
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (фильм, 1982) смотреть онлайн

9.11982, Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
Мелодрама, Приключения87 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из величайших приключенческих историй всех времён. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пытается восстановить свою честь, права на своё наследство и добиться руки своей возлюбленной.
 Эта историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывается вовлечённым в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном и его братом королём Ричардом.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Мелодрама
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»