Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (фильм, 1982) смотреть онлайн

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (фильм, 1982)
9.11982, Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
Мелодрама, Приключения87 мин16+
О фильме
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из величайших приключенческих историй всех времён. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пытается восстановить свою честь, права на своё наследство и добиться руки своей возлюбленной.
Эта историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывается вовлечённым в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном и его братом королём Ричардом.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Мелодрама
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СТРежиссёр
Сергей
Тарасов
- ПГАктёр
Петерис
Гаудиньш
- Актриса
Тамара
Акулова
- БХАктёр
Борис
Химичев
- ЛКАктёр
Леонид
Кулагин
- РААктёр
Ромуальд
Анцанс
- Актёр
Борис
Хмельницкий
- ЮСАктёр
Юрий
Смирнов
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ВТАктёр
Витаутас
Томкус
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- НДАктёр
Николай
Дупак
- Актриса
Майя
Булгакова
- ОФАктёр
Олег
Федулов
- Актёр
Владимир
Талашко
- ВБАктёр
Валерий
Беляков
- АКАктёр
Алексей
Колесник
- ГЛАктёр
Григорий
Лямпе
- ХШАктёр
Харий
Швейц
- ВВАктёр
Виктор
Вукол
- МРАктёр
Михаил
Розанов
- МЛАктриса
Марина
Либакова-Ливанова
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- ЛНСценарист
Леонид
Нехорошев
- МКПродюсер
Марина
Капустина
- ЕКМонтажёр
Елена
Клименко
- РВОператор
Роман
Веселер
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков