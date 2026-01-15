Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (фильм, 1982) смотреть онлайн

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из величайших приключенческих историй всех времён. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пытается восстановить свою честь, права на своё наследство и добиться руки своей возлюбленной.

Эта историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывается вовлечённым в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном и его братом королём Ричардом.

