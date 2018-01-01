Борис Химичев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 12 января 1933 г. (81 год)
- Дата смерти
- 14 сентября 2014 г.
Биография
Борис Химичев — советский и российский театральный и киноактер. Народный артист России. Родился в деревне Баламутовка 12 января 1933 года. Обучался на радиофизическом факультете университета, а затем почувствовал в себе актерское признание и поступил в театральную студию. В 1964 году окончил Школу-студию МХАТ, после окончания вуза почти 20 лет проработал в Театрах имени Маяковского, имени Моссовета. Первая роль Бориса Химичева состоялась в 1967 году в четырехсерийном детективе Сергея Колосова «Операция "Трест"». Фактурная внешность притягивала к нему роли злодеев и костюмных героев. Так что его следующей ролью стал Мизгирь в фильме «Снегурочка» по пьесе Островского. Он также снялся в картине «Сыщик», в фильмах «Возвращение резидента» и «Конец операции “Резидент”», в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго». В его актерской копилке также сериал «Офицеры 2», «Капкан» и «СМЕРШ». Всего актер сыграл около 100 ролей.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Глухарь в кино2010, 84 мин
- 9.3
Офицеры 22009
- 8.8
СМЕРШ2007, 131 минБесплатно
- 8.7
Дронго2002
- 8.6
Сезон охоты1997, 121 минБесплатно
- 9.2
Перехват1986, 82 мин
- 7.6
Борис Годунов1986, 104 мин
- 9.3
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго1982, 87 мин
- 8.5
На ясный огонь1975, 83 мин
- 8.7
Молчание доктора Ивенса1973, 76 мин
- 9.2
Снегурочка1968, 87 минБесплатно
- 8.6
Шестое июля1968, 106 мин