Биография

Борис Химичев — советский и российский театральный и киноактер. Народный артист России. Родился в деревне Баламутовка 12 января 1933 года. Обучался на радиофизическом факультете университета, а затем почувствовал в себе актерское признание и поступил в театральную студию. В 1964 году окончил Школу-студию МХАТ, после окончания вуза почти 20 лет проработал в Театрах имени Маяковского, имени Моссовета. Первая роль Бориса Химичева состоялась в 1967 году в четырехсерийном детективе Сергея Колосова «Операция "Трест"». Фактурная внешность притягивала к нему роли злодеев и костюмных героев. Так что его следующей ролью стал Мизгирь в фильме «Снегурочка» по пьесе Островского. Он также снялся в картине «Сыщик», в фильмах «Возвращение резидента» и «Конец операции “Резидент”», в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго». В его актерской копилке также сериал «Офицеры 2», «Капкан» и «СМЕРШ». Всего актер сыграл около 100 ролей.