Снегурочка - дочь Деда Мороза и Красавицы Весны. Ее ледяное сердце никогда еще не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви до встречи с Лелем.



Его душевное тепло подарило девушке богатство окружающего мира, растопило сердце холодной красавицы. В фильме есть и чудесная природа, и веселые хороводы, и игры, и песни - все, без чего не может быть настоящей русской сказки.

