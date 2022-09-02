Снегурочка (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Снегурочка - дочь Деда Мороза и Красавицы Весны. Ее ледяное сердце никогда еще не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви до встречи с Лелем.
Его душевное тепло подарило девушке богатство окружающего мира, растопило сердце холодной красавицы. В фильме есть и чудесная природа, и веселые хороводы, и игры, и песни - все, без чего не может быть настоящей русской сказки.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Павел
Кадочников
- ЕФАктриса
Евгения
Филонова
- ЕЖАктёр
Евгений
Жариков
- Актриса
Ирина
Губанова
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актёр
Павел
Кадочников
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- АААктёр
Андрей
Апсолон
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ДДСценарист
Д.
Дель
- Сценарист
Павел
Кадочников
- АОСценарист
Александр
Островский
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- Актёр дубляжа
Ефим
Копелян
- АЧОператор
Александр
Чиров
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий