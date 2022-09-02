Снегурочка
Wink
Детям
Снегурочка
9.21968, Снегурочка
Мюзикл, Мелодрама87 мин12+

Снегурочка (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Снегурочка - дочь Деда Мороза и Красавицы Весны. Ее ледяное сердце никогда еще не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви до встречи с Лелем.

Его душевное тепло подарило девушке богатство окружающего мира, растопило сердце холодной красавицы. В фильме есть и чудесная природа, и веселые хороводы, и игры, и песни - все, без чего не может быть настоящей русской сказки.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снегурочка»