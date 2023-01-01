Евгений Жариков

Биография

Популярные фильмы Евгения Жарикова знают все – кто не слышал про «Рожденная революцией», «Три плюс два», «Иваново детство». Среди титулов, которые говорят о величине его таланта, можно отметить звания заслуженного и народного артиста РСФСР, полученные в 1976 и 1989 годах соответственно, а также Государственную премию СССР 1978 года за главную роль в уже упомянутой выше ленте «Рожденная революцией». Родился незадолго до начала Великой Отечественной войны, когда в семье отца-писателя и матери-преподавательницы уже подрастало пятеро детей. Во ВГИКе Жариков оказался случайно – уж очень влюбился он в юную особу, которая поступала именно сюда. Чтобы находиться как можно ближе к девушке, он решил подать туда документы – и в 1959 году поступил. Звездные роли Евгения Жарикова начали появляться еще на 2 курсе – в ленте «А если это любовь», например, однако подлинная народная любовь настигла его после легендарного «Три плюс два», в котором он снялся в 1963 году. Ну а в 1974 году начали снимать ленту «Рожденная революцией», сделавшую из Евгения Жарикова звезду советского кино. Всего актер сыграл в более чем 70 фильмах, а также был актером дубляжа в двух сотнях иностранных лент. Женат дважды, в первый раз – на фигуристке Валентине Хотовой (брак продлился 12 лет), во второй раз – на актрисе Наталье Гвоздиковой, с которой прожил до самой смерти. Умер актер от рака в 2012 году.