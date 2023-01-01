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Евгений Жариков
Евгений Жариков

Евгений Жариков

Карьера
Актёр, Актёр дубляжа
Дата рождения
26 февраля 1941 г. (70 лет)
Дата смерти
18 января 2012 г.

Биография

Популярные фильмы Евгения Жарикова знают все – кто не слышал про «Рожденная революцией», «Три плюс два», «Иваново детство». Среди титулов, которые говорят о величине его таланта, можно отметить звания заслуженного и народного артиста РСФСР, полученные в 1976 и 1989 годах соответственно, а также Государственную премию СССР 1978 года за главную роль в уже упомянутой выше ленте «Рожденная революцией». Родился незадолго до начала Великой Отечественной войны, когда в семье отца-писателя и матери-преподавательницы уже подрастало пятеро детей. Во ВГИКе Жариков оказался случайно – уж очень влюбился он в юную особу, которая поступала именно сюда. Чтобы находиться как можно ближе к девушке, он решил подать туда документы – и в 1959 году поступил. Звездные роли Евгения Жарикова начали появляться еще на 2 курсе – в ленте «А если это любовь», например, однако подлинная народная любовь настигла его после легендарного «Три плюс два», в котором он снялся в 1963 году. Ну а в 1974 году начали снимать ленту «Рожденная революцией», сделавшую из Евгения Жарикова звезду советского кино. Всего актер сыграл в более чем 70 фильмах, а также был актером дубляжа в двух сотнях иностранных лент. Женат дважды, в первый раз – на фигуристке Валентине Хотовой (брак продлился 12 лет), во второй раз – на актрисе Наталье Гвоздиковой, с которой прожил до самой смерти. Умер актер от рака в 2012 году.

Фильмография

Актёр

Актёр дубляжа