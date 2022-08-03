Иваново детство (фильм, 1962) смотреть онлайн
8.81962, Иваново детство
Исторический, Драма91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- Актёр
Николай
Бурляев
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ЕЖАктёр
Евгений
Жариков
- СКАктёр
Степан
Крылов
- Актёр
Николай
Гринько
- ДМАктёр
Дмитрий
Милютенко
- ВМАктриса
Валентина
Малявина
- ИРАктриса
Ирма
Рауш
- АКАктёр
Андрей
Кончаловский
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- ГКПродюсер
Глеб
Кузнецов
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников