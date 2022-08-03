Иваново детство
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Иваново детство

Иваново детство (фильм, 1962) смотреть онлайн

8.81962, Иваново детство
Исторический, Драма91 мин18+


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О фильме

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иваново детство»