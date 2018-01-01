Wink
Фильмы
Иваново детство
Актёры и съёмочная группа фильма «Иваново детство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иваново детство»

Режиссёры

Андрей Тарковский

Андрей Тарковский

Режиссёр

Актёры

Николай Бурляев

Николай Бурляев

АктёрИван
Валентин Зубков

Валентин Зубков

Актёркапитан Холин
Евгений Жариков

Евгений Жариков

Актёрлейтенант Гальцев
Степан Крылов

Степан Крылов

АктёрКатасонов
Николай Гринько

Николай Гринько

АктёрГрязнов
Дмитрий Милютенко

Дмитрий Милютенко

Актёрстарик
Валентина Малявина

Валентина Малявина

АктрисаМаша
Ирма Рауш

Ирма Рауш

Актрисамать Ивана
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Актёрсолдат
Иван Савкин

Иван Савкин

Актёр

Сценаристы

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Сценарист
Андрей Тарковский

Андрей Тарковский

Сценарист

Продюсеры

Глеб Кузнецов

Глеб Кузнецов

Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Алексеев

Алексей Алексеев

Актёр дубляжа

Операторы

Вадим Юсов

Вадим Юсов

Оператор

Композиторы

Вячеслав Овчинников

Вячеслав Овчинников

Композитор