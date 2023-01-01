Николай Гринько
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 мая 1920 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 10 апреля 1989 г.
Биография
Николай Гринько – актер театра и кино, заслуженный и народный артист Украины. Награжден советскими орденами и медалями. Премирован на Венецианском кинофестивале. Годы жизни: 1920 – 1989. Родился в актерской семье, с детства мечтал выйти на сцену. Сбылась мечта только в 1946 году, после поступления в Запорожский драмтеатр и, одновременно, в учебную студию театра. Обучение завершил в 1949-м. Играл в Запорожье и Ужгороде, но любимую роль Гринько исполнял на эстрадных подмостках. В молодости он часто вел концерты, руководил оркестром, выступал как артист разговорного жанра. Много снимался в кино. В 1962 году Тарковский снимает Гринько в фильме «Иваново детство». Картина получает высочайшую оценку критиков, а между актером и режиссером складываются доверительные отношения. Снимается Гринько и у Параджанова в «Тенях забытых предков». Роли в лентах «Андрей Рублев» и «Война и мир» делают актера знаменитым. В кино артист играет Дон Кихота и папу Карло, профессора геологии и сумасшедшего старика, праведного старца и напившегося жениха. Сниматься актер продолжал до конца жизни и создал на экране полторы сотни образов – необычных, узнаваемых, запоминающихся.
Фильмография
Актёр
- 8.7
Единожды солгав1987, 90 минБесплатно
- 9.1
Без права на провал1984, 73 минБесплатно
- 8.9
Оленья охота1981, 69 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Огонь не открывать1981, 87 минБесплатно
- 8.8
Остаюсь с вами1981, 63 минБесплатно
- 8.6
Два долгих гудка в тумане1980, 75 минБесплатно
- 9.0
Двадцать дней без войны1976, 96 минБесплатно
- 9.3
Пропавшая экспедиция1975
- 8.9
Не болит голова у дятла1974, 74 минБесплатно
- 8.9
Весенние перевертыши1974, 88 минБесплатно
- 8.5
Рудобельская республика1971, 92 минБесплатно
- 7.6
Черное солнце1970, 98 минБесплатно
- 7.9
Тени забытых предков1964, 91 минБесплатно