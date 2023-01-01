Биография

Николай Гринько – актер театра и кино, заслуженный и народный артист Украины. Награжден советскими орденами и медалями. Премирован на Венецианском кинофестивале. Годы жизни: 1920 – 1989. Родился в актерской семье, с детства мечтал выйти на сцену. Сбылась мечта только в 1946 году, после поступления в Запорожский драмтеатр и, одновременно, в учебную студию театра. Обучение завершил в 1949-м. Играл в Запорожье и Ужгороде, но любимую роль Гринько исполнял на эстрадных подмостках. В молодости он часто вел концерты, руководил оркестром, выступал как артист разговорного жанра. Много снимался в кино. В 1962 году Тарковский снимает Гринько в фильме «Иваново детство». Картина получает высочайшую оценку критиков, а между актером и режиссером складываются доверительные отношения. Снимается Гринько и у Параджанова в «Тенях забытых предков». Роли в лентах «Андрей Рублев» и «Война и мир» делают актера знаменитым. В кино артист играет Дон Кихота и папу Карло, профессора геологии и сумасшедшего старика, праведного старца и напившегося жениха. Сниматься актер продолжал до конца жизни и создал на экране полторы сотни образов – необычных, узнаваемых, запоминающихся.