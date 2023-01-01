Без права на провал (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.11984, Без права на провал
Военные, Советские73 мин12+
Сюжет
В 1942 году Севастополь находится под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. Партизаны не могут подобраться к вражескому оружию достаточно близко, поэтому разведке поручено узнать его точные координаты. Эта задача достается троим людям – разведчику Лозовому, партизану Колесову и юному связному по прозвищу Василeк.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЕЖРежиссёр
Евгения
Жигуленко
- Актёр
Андрей
Мартынов
- Актёр
Станислав
Садальский
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- Актёр
Николай
Гринько
- АВАктёр
Александр
Вдовин
- ЕЖАктриса
Евгения
Жигуленко
- Актёр
Арнис
Лицитис
- БМАктёр
Борис
Мосейчук
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ГССценарист
Георгий
Северский
- АММонт�ажёр
Алла
Мякотина
- АМОператор
Александр
Мачильский
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян