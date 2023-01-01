Без права на провал (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В 1942 году Севастополь находится под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. Партизаны не могут подобраться к вражескому оружию достаточно близко, поэтому разведке поручено узнать его точные координаты. Эта задача достается троим людям – разведчику Лозовому, партизану Колесову и юному связному по прозвищу Василeк.



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