Без права на провал
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Без права на провал

Без права на провал (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

9.11984, Без права на провал
Военные, Советские73 мин12+

Сюжет

В 1942 году Севастополь находится под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. Партизаны не могут подобраться к вражескому оружию достаточно близко, поэтому разведке поручено узнать его точные координаты. Эта задача достается троим людям – разведчику Лозовому, партизану Колесову и юному связному по прозвищу Василeк.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без права на провал»

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