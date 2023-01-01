Биография

Российский и советский актер Андрей Мартынов родился 24.10.1945 г. в городе Иваново. Носит звание народного артиста РФ с 1994 г. Лауреат Государственной премии СССР, Госпремии РСФСР и премии Ленинского комсомола. Воспитывался в семье учителей, вместе с двумя старшими братьями – Юрием и Рудольфом. Стать артистом юного Мартынова побудило то, что его отец работал в драмкружке. Уже в 16 лет гастролирующие актеры МХАТа высоко оценили его способности. Но поступить в театральный он смог только в 1963 г. Ушел в армию, после – вернулся и продолжил обучение. Получив диплом, начал служить в Московском ТЮЗе. Карьера в кино началась в 1972 г. Он получил роль в знаменитом советском к/ф «А зори здесь тихие», и эта роль принесла артисту известность всенародного масштаба. Далее выходит фильм с Андреем Мартыновым «Вечный зов». Затем он предстает на отечественных экранах в нашумевшей кинокартине «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Капитанская дочка», «Через все годы», «Гулящие люди», озвучивает м/ф «Ледниковый период». С 1980-х гг. начинает заниматься профессиональным дубляжом зарубежных кинокартин, в том числе телесериалов. На данный момент отдыхает на заслуженной пенсии и вообще не снимается больше в кино.