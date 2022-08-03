Безумный день инженера Баркасова
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Безумный день инженера Баркасова

Безумный день инженера Баркасова (сериал, 1982) смотреть онлайн

8.21982, Безумный день инженера Баркасова 1 сезон
Комедия18+

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О сериале

Инженер Баркасов совершенно вымотан. По совету врача, его заместитель достаeт два билета в оперу и приказывает секретарше сопровождать начальника. Вернувшись домой, Баркасов сообщает жене, что вечер у него чрезвычайно загружен. Тут и случается досадная нелепость – уходя в оперу, он берет портфель работавшего в квартире сотрудника электроконтроля, а свой точно такой же оставляет под самым носом у ревнивой супруги. И, конечно же, она находит в нeм коробку конфет и цветы – комплимент секретарше.

Страна
СССР
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумный день инженера Баркасова»