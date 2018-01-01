Безумный день инженера Баркасова (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Инженер Баркасов совершенно вымотан. По совету врача, его заместитель достаeт два билета в оперу и приказывает секретарше сопровождать начальника. Вернувшись домой, Баркасов сообщает жене, что вечер у него чрезвычайно загружен. Тут и случается досадная нелепость – уходя в оперу, он берет портфель работавшего в квартире сотрудника электроконтроля, а свой точно такой же оставляет под самым носом у ревнивой супруги. И, конечно же, она находит в нeм коробку конфет и цветы – комплимент секретарше.
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лырчиков
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актриса
Евгения
Ханаева
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Михаил
Кононов
- ИРАктриса
Ирина
Резникова
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актёр
Андрей
Мартынов
- Актёр
Петр
Щербаков
- Актёр
Виктор
Сергачев
- АХСценарист
Александр
Хмелик
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВСХудожник
Виктор
Сафронов
- АММонтажёр
Алла
Мякотина
- ММКомпозитор
Марк
Минков