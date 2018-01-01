Часть 2
Wink
Сериалы
Безумный день инженера Баркасова
1-й сезон
Часть 2

Безумный день инженера Баркасова (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.11982, Часть 2
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Инженер Баркасов совершенно вымотан. По совету врача, его заместитель достаeт два билета в оперу и приказывает секретарше сопровождать начальника. Вернувшись домой, Баркасов сообщает жене, что вечер у него чрезвычайно загружен. Тут и случается досадная нелепость – уходя в оперу, он берет портфель работавшего в квартире сотрудника электроконтроля, а свой точно такой же оставляет под самым носом у ревнивой супруги. И, конечно же, она находит в нeм коробку конфет и цветы – комплимент секретарше.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумный день инженера Баркасова»