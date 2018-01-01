Безумный день инженера Баркасова (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Инженер Баркасов совершенно вымотан. По совету врача, его заместитель достаeт два билета в оперу и приказывает секретарше сопровождать начальника. Вернувшись домой, Баркасов сообщает жене, что вечер у него чрезвычайно загружен. Тут и случается досадная нелепость – уходя в оперу, он берет портфель работавшего в квартире сотрудника электроконтроля, а свой точно такой же оставляет под самым носом у ревнивой супруги. И, конечно же, она находит в нeм коробку конфет и цветы – комплимент секретарше.

