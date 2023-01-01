Биография

Василий Бочкарев — российский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР, обладатель премии «Золотая маска». Родился в Иркутске 22 ноября 1942 года. Будучи школьником, артист увлекся театром и начал ходить в драматический кружок. Решительно настроенный развиваться в профессии, Бочкарев легко прошел конкурс в ВТУ им. Щепкина и после выпуска стал членом труппы Театра на Малой Бронной, а затем и театра Станиславского, где прослужил 15 лет. В 1979 году его приняли в Малый театр, где он служит по сей день. В киноиндустрии у Василия Бочкарева больше 70 ролей. Первую известность ему принесла съемка в сериале 1975 года «Такая короткая жизнь». Поначалу актер часто играл в киноспектаклях по произведениям классиков, также появлялся в фильмах «Потому что люблю» и «Владивосток, год 1918». Среди более современных проектов актера можно найти сериалы «Крик совы» и «Отчим». Василий также играл в ленте «Монастырь» 2022 года, а в 2023-м снялся в драме «Закрытый уровень». Кинодеятель также озвучил более 90 персонажей в западных картинах.