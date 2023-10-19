Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
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Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание

Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

6.91992, Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
Комедия84 мин18+

О фильме

Некий предприимчивый молодой человек организует необычный кооператив. Его члены — двойники крупных политических деятелей, каждый из которых оставил заметный след в отечественной истории. Подобно агитбригадам недавнего прошлого, этот коллектив путешествует по стране. Каждый общается с народом сообразно своему имиджу, причем нередко аудитория воспринимает двойника как его прототип — и реагирует соответствующим образом...

Страна
Беларусь
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание»