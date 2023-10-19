Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
6.91992, Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
Комедия84 мин18+
О фильме
Некий предприимчивый молодой человек организует необычный кооператив. Его члены — двойники крупных политических деятелей, каждый из которых оставил заметный след в отечественной истории. Подобно агитбригадам недавнего прошлого, этот коллектив путешествует по стране. Каждый общается с народом сообразно своему имиджу, причем нередко аудитория воспринимает двойника как его прототип — и реагирует соответствующим образом...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- Актёр
Алексей
Петренко
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ИКАктёр
Игорь
Кашинцев
- АААктёр
Александр
Аржиловский
- Актёр
Василий
Бочкарев
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ВГАктёр
Владимир
Грицевский
- ВИАктёр
Валерий
Ивченко
- РБСценарист
Рита
Беляковская
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- МППродюсер
Михаил
Пташук
- БСПродюсер
Борис
Светлов
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога