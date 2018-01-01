WinkИгорь Кашинцев
Игорь Кашинцев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 17 июня 1932 г. (83 года)
- Дата смерти
- 11 декабря 2015 г.
Фильмография
Актёр
- 6.9
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание1992, 84 минБесплатно
- 8.8
Спасите наши души1987, 70 минБесплатно
- 8.3
Пощечина, которой не было1987, 81 минБесплатно
- 8.0
Вера1986, 86 минБесплатно
Законный брак1985, 87 мин
- 8.8
Берегите мужчин!1982, 75 мин
- 8.8
Полет с космонавтом1980, 77 минБесплатно
Осень1974, 87 мин
- 8.8
Облака1973, 76 минБесплатно
Черный принц1973, 90 мин
Эта веселая планета1973, 91 мин
Крылья1966, 84 мин