Пощечина, которой не было
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Пощечина, которой не было

Пощечина, которой не было (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

8.21987, Пощечина, которой не было
Драмы, Советские81 мин12+

Сюжет

На рядовой урок девятого класса советской школы врывается бывший ученик Саша Цымбалей и дает звонкую пощечину Соне Журавлeвой. Ни учительница Полина Антоновна, ни одноклассники Сони не понимают, в чем дело. Полина Антоновна вызывает милицию, и теперь двум сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в мотивах Саши. Это будет непросто, ведь ученики не спешат помогать «расследованию».

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb