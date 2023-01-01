Пощечина, которой не было (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На рядовой урок девятого класса советской школы врывается бывший ученик Саша Цымбалей и дает звонкую пощечину Соне Журавлeвой. Ни учительница Полина Антоновна, ни одноклассники Сони не понимают, в чем дело. Полина Антоновна вызывает милицию, и теперь двум сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в мотивах Саши. Это будет непросто, ведь ученики не спешат помогать «расследованию».



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