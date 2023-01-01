Пощечина, которой не было (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.21987, Пощечина, которой не было
Драмы, Советские81 мин12+
Сюжет
На рядовой урок девятого класса советской школы врывается бывший ученик Саша Цымбалей и дает звонкую пощечину Соне Журавлeвой. Ни учительница Полина Антоновна, ни одноклассники Сони не понимают, в чем дело. Полина Антоновна вызывает милицию, и теперь двум сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в мотивах Саши. Это будет непросто, ведь ученики не спешат помогать «расследованию».
Пощечина, которой не было смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИШРежиссёр
Игорь
Шатров
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- ЛСАктриса
Людмила
Соловьева
- Актёр
Владимир
Стеклов
- ОРАктриса
Ольга
Рачинская
- ВЛАктёр
Вадим
Любшин
- ИКАктёр
Игорь
Кашинцев
- КСАктриса
Ксения
Стриж
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- ГКАктриса
Галина
Клевенко
- ВШАктёр
Владимир
Шихов
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин