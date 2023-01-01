Биография

Александр Стриженов — российский и советский актер и режиссер. Обладатель национальной премии «Имперская культура» в номинации «Драматургия». Родился в Москве 6 июня 1969 года. Отец Александра — артист Олег Стриженов. С детства окруженный атмосферой искусства, будущий артист решил связать с ним свою жизнь. Его первые съемки состоялись в 7 лет в картине «Уходя, оглянись». Совмещал учебу в МХАТе с игрой в Школе современной пьесы. Затем выходил на подмостки театра им. А. Чехова. Дебют Александра Стриженова в кино состоялся в фильме «Лидер», где он сыграл главную роль. Затем последовали киноленты «Снайпер», «Ребенок к ноябрю», «Любовь-морковь». Как режиссер снял кинокартины «Юленька», «Упасть вверх». В свободное время актер играет в теннис, катается на роликовых коньках, занимается верховой ездой.