Лидер (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.71984, Лидер
Драмы, Советские76 мин12+
Сюжет
В девятом классе появился новый ученик Борис Шестаков. Замкнутый парень фанатично сосредоточен на одной цели — расшифровать таинственные письмена исчезнувшего племени тольтеков. В его жизни нет простых радостей, он не замечает вокруг абсолютно ничего. Всe его существо направлено на высокое стремление к научной истине. Он не только пропускает жизнь, но и сталкивается с непониманием окружающих – в частности, негласного лидера класса Олега, который решает преподать новенькому урок.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БДРежиссёр
Борис
Дуров
- АВАктёр
Алексей
Волков
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- ВКАктриса
Валентина
Карева
- АОАктёр
Анатолий
Опритов
- ЛСАктриса
Любовь
Стриженова
- ВСАктриса
Вера
Соловьева
- ЕСАктриса
Елена
Сарычева
- ЕМАктриса
Елена
Мочалова
- ДОСценарист
Даль
Орлов
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян