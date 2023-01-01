Лидер (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В девятом классе появился новый ученик Борис Шестаков. Замкнутый парень фанатично сосредоточен на одной цели — расшифровать таинственные письмена исчезнувшего племени тольтеков. В его жизни нет простых радостей, он не замечает вокруг абсолютно ничего. Всe его существо направлено на высокое стремление к научной истине. Он не только пропускает жизнь, но и сталкивается с непониманием окружающих – в частности, негласного лидера класса Олега, который решает преподать новенькому урок.



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