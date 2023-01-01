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Пощечина, которой не было
Актёры и съёмочная группа фильма «Пощечина, которой не было»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пощечина, которой не было»

Режиссёры

Игорь Шатров

Игорь Шатров

Режиссёр

Актёры

Андрей Болтнев

Андрей Болтнев

АктёрЛапиков
Людмила Соловьева

Людмила Соловьева

АктрисаПолина Антоновна
Владимир Стеклов

Владимир Стеклов

АктёрАнатолий Тарасович
Ольга Рачинская

Ольга Рачинская

АктрисаСоня Журавлева
Вадим Любшин

Вадим Любшин

АктёрСаша Цимбалей
Игорь Кашинцев

Игорь Кашинцев

Актёротец Цимбалея
Ксения Стриж

Ксения Стриж

АктрисаОля Наумова
Александр Стриженов

Александр Стриженов

АктёрВолодя Ипатов
Галина Клевенко

Галина Клевенко

АктрисаГалина Михайловна
Владимир Шихов

Владимир Шихов

АктёрПрохоров

Сценаристы

Рустам Ибрагимбеков

Рустам Ибрагимбеков

Сценарист

Монтажёры

Галина Шатрова

Галина Шатрова

Монтажёр

Операторы

Андрей Кириллов

Андрей Кириллов

Оператор

Композиторы

Александр Журбин

Александр Журбин

Композитор