Брелок с секретом
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Брелок с секретом

Брелок с секретом (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Брелок с секретом
Мюзикл, Комедия18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Герои фильма — расхитители народного добра, взяточники и мошенники принимают приехавшего на рыбалку парикмахера за ревизора. Наивный простак, отказавшийся от взяток, оказался для жуликов загадкой более сложной, чем его брелок с секретом...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Брелок с секретом»