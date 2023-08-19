Игорь Ясулович
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 24 сентября 1941 г. (81 год)
- Дата смерти
- 19 августа 2023 г.
Биография
Игорь Ясулович – актер театра и кино, режиссер. Родился в 1941 году. Награжден орденом Почета, удостоен Государственной премии и нескольких театральных премий России. Заслуженный (1998) и народный (2001) артист Российской Федерации. После окончания ВГИКа в 1962 году стал актером театра пантомимы. Через 12 лет получил второй диплом, теперь уже режиссерский. Понимание пластического мастерства пригодилось ему при постановке спектаклей П. Фоменко и балета Р. Щедрина. Однако роли Ясуловича в театре не исчерпывались одной только визуальной выразительностью. Известность актеру создали персонажи в пьесах Лопе де Вега, А. Грибоедова, Е. Шварца. Зрители признают: разнообразие сценических образов актера бесконечно! Женился Ясулович лишь однажды, его единственный сын тоже стал актером и режиссером. Количество ролей, сыгранных актером в кино, исчисляется сотнями. В современных сериалах Ясулович играет без передышки, и каждая его роль становится украшением фильма. Первым сериальным успехом артиста можно считать роль робота в «Гостье из будущего». Играя в кино роли второго плана, актер мастерски дублирует главных героев иностранных фильмов.
Фильмография
Мельников2023, 99 мин
- 9.0
Все хорошо2021, 96 мин
- 8.9
Виктория2020, 88 мин
- 9.1
Коридор бессмертия2019, 134 минБесплатно
- 6.7
Короткие волны2018, 80 минБесплатно
- 7.0
Только не они2017, 96 минБесплатно
- 7.8
Три сестры2017, 123 минБесплатно
- 9.3
Я все преодолею2014Бесплатно
- 8.8
Красотка2012, 93 минБесплатно
- 7.0
Роковая ошибка1989, 97 минБесплатно
- 8.7
Сильнее всех иных велений1987, 95 минБесплатно
- 9.1
Мио, мой Мио1987, 94 минБесплатно
- 8.7
Лиловый шар1987, 73 минБесплатно
- 7.7
Танцы на крыше1985, 67 минБесплатно
- 7.8
Шутки в сторону1984, 64 минБесплатно
- 9.7
Однажды двадцать лет спустя1980, 73 минБесплатно
- 7.9
В одно прекрасное детство1979, 68 минБесплатно
- 8.5
Там, за горизонтом1975, 126 минБесплатно
- 8.9
За облаками — небо1973, 95 минБесплат�но
- 8.9
Человек с другой стороны1971, 92 минБесплатно
Актёр дубляжа
- 8.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения2007, 77 мин
- 9.5
Беглецы1986, 85 мин
- 7.0
Фавориты луны1984, 98 мин
- 9.2
Никколо Паганини1982
- 8.7
Сказка, рассказанная ночью1981, 72 минБесплатно
- 9.3
Укол зонтиком1980, 90 мин
- 9.5
Блеф1976, 104 минБесплатно
- 8.3
Девушки из Рошфора1967, 124 минБесплатно
- 9.1
Город мастеров1965, 79 минБесплатно