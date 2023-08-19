Биография

Игорь Ясулович – актер театра и кино, режиссер. Родился в 1941 году. Награжден орденом Почета, удостоен Государственной премии и нескольких театральных премий России. Заслуженный (1998) и народный (2001) артист Российской Федерации. После окончания ВГИКа в 1962 году стал актером театра пантомимы. Через 12 лет получил второй диплом, теперь уже режиссерский. Понимание пластического мастерства пригодилось ему при постановке спектаклей П. Фоменко и балета Р. Щедрина. Однако роли Ясуловича в театре не исчерпывались одной только визуальной выразительностью. Известность актеру создали персонажи в пьесах Лопе де Вега, А. Грибоедова, Е. Шварца. Зрители признают: разнообразие сценических образов актера бесконечно! Женился Ясулович лишь однажды, его единственный сын тоже стал актером и режиссером. Количество ролей, сыгранных актером в кино, исчисляется сотнями. В современных сериалах Ясулович играет без передышки, и каждая его роль становится украшением фильма. Первым сериальным успехом артиста можно считать роль робота в «Гостье из будущего». Играя в кино роли второго плана, актер мастерски дублирует главных героев иностранных фильмов.