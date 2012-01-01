Красотка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Красотка
Мелодрамы, Комедии93 мин12+
Сюжет
Кирилл, молодой успешный предприниматель, приглашен на важный деловой ужин, открывающий новые перспективы для его бизнеса. Однако есть одно непременное условие – он должен привести свою невесту, с которой до сих пор никого не познакомил. Как назло, за день до ужина влюбленные ссорятся… К сча�стью, благосклонная судьба подкидывает выход из положения: Кирилл случайно знакомится с красивой и острой на язык Лизой, которую вполне можно выдать за невесту. Если бы герой знал, с кем связывается, он бы поостерегся впускать незнакомку в свою жизнь…
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Петрунь
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Илья
Носков
- Актёр
Сергей
Комаров
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Роман
Мадянов
- РБАктёр
Ричард
Бондарев
- АЛАктриса
Ангелина
Лакатош
- АСАктёр
Александр
Сибирцев
- ССАктёр
Сергей
Серов
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- ММОператор
Максим
Максимов