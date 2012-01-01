Красотка
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Красотка

Красотка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Красотка
Мелодрамы, Комедии93 мин12+

Сюжет

Кирилл, молодой успешный предприниматель, приглашен на важный деловой ужин, открывающий новые перспективы для его бизнеса. Однако есть одно непременное условие – он должен привести свою невесту, с которой до сих пор никого не познакомил. Как назло, за день до ужина влюбленные ссорятся… К счастью, благосклонная судьба подкидывает выход из положения: Кирилл случайно знакомится с красивой и острой на язык Лизой, которую вполне можно выдать за невесту. Если бы герой знал, с кем связывается, он бы поостерегся впускать незнакомку в свою жизнь…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb