Красотка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кирилл, молодой успешный предприниматель, приглашен на важный деловой ужин, открывающий новые перспективы для его бизнеса. Однако есть одно непременное условие – он должен привести свою невесту, с которой до сих пор никого не познакомил. Как назло, за день до ужина влюбленные ссорятся… К сча�стью, благосклонная судьба подкидывает выход из положения: Кирилл случайно знакомится с красивой и острой на язык Лизой, которую вполне можно выдать за невесту. Если бы герой знал, с кем связывается, он бы поостерегся впускать незнакомку в свою жизнь…



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