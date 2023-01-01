Биография

Анна Геннадьевна Старшенбаум – российская театральная и киноактриса. Обладательница наград «Созвездие», «Отражение». Актриса Анна Старшенбаум появилась на свет в апреле 1987 года в семье кандидата медицинских наук и практикующего доктора по совместительству. В школе Анна до конца не отучилась и перешла в Московский молодежный театр. Этот момент можно официально считать началом карьеры в сфере кино. В 2004 году Старшенбаум поступила на факультет эстрады. В 2009 году Анна была замужем за актером Алексеем Бардуковым. От этого брака у нее остался сын Иван. Известно, что семью разрушил роман с коллегой, о котором муж узнал. Первую главную роль Анне Старшенбаум предложили в 2008 году, и она согласилась. Фильм «Скажи Лео» в том же году стал популярным и занял призовое место на фестивале «Меридианы Тихого». После этого карьера пошла вверх, и Анне предлагали самые различные роли. В 2010 году она даже решила поучаствовать в эротической фотосессии, о чем после очень сильно сожалела. Дальше она начала участвовать в различных телепередачах. Однажды ей предложили сделать озвучку ПК игры League of Legends, и здесь она также добилась хорошего результата. Среди самых популярных фильмов, в которых играла Анна, выделяются «Нянька» и «Дипломат». Они набрали огромное количество просмотров и много поклонников.