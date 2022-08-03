Про любоff (фильм, 2010) смотреть онлайн

Про любоff
8.22010, Про любоff
Мелодрама106 мин18+
У девушки Даши, приехавшей «покорять» Москву, редкая специальность — преподаватель техники речи, а жизнь — самая обыкновенная. Однажды Даша получает выгодное предложение — дать уроки преуспевающему бизнесмену Владу, участвующему в политических выборах. У героев начинается бурный роман…

Россия
Мелодрама
SD
106 мин / 01:46

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

