Про любоff (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.22010, Про любоff
Мелодрама106 мин18+
О фильме
У девушки Даши, приехавшей «покорять» Москву, редкая специальность — преподаватель техники речи, а жизнь — самая обыкновенная. Однажды Даша получает выгодное предложение — дать уроки преуспевающему бизнесмену Владу, участвующему в политических выборах. У героев начинается бурный роман…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ОСРежиссёр
Ольга
Субботина
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- ВРАктёр
Владимир
Руга
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ОРСценарист
Оксана
Робски
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- АВХудожник
Андрей
Варгоцкий
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- Оператор
Михаил
Агранович
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров