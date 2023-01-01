Евгений Стычкин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 10 июня 1974 г. (50 лет)
Биография
Евгений Стычкин — российский актер, мастер дубляжа, ведущий телепрограмм. Родился в Москве 10 июня 1974 года. О профессии актера Евгений не мечтал, так как в детские годы мальчик не мог выговорить половину согласных звуков. Среднее образование юноша получал в школе с углубленным изучением английского языка. Его артистизм заметила мама, которая и повела его в кружки актерского мастерства. В школьном возрасте Стычкин принимал участие в любительских постановках и подготовке праздничных мероприятий. В 1989 году будущий артист поступил во ВГИК. Дебют Евгения Стычкина в кино состоялся в 1990 году в ленте «Фуфель», которая прошла незаметно. Следующая картина «Пчелка» сделала его узнаваемым. Юношу стали приглашать в другие интересные проекты. Он сыграл ярких персонажей в сериалах «Графиня де Монсоро», «Самозванцы». Главные роли в фильмах Евгений Стычкин получал нечасто, но несколько центральных героев в его фильмографии есть. Он исполнил ведущие роли в картинах «День денег», «Холостяки», «Апрель».
Фильмография
Актёр
- 7.7
Просто представь, что мы знаем2020
- 5.8
На Париж2018, 91 мин
- 9.0
Троцкий2017
- 7.7
Рок2017, 83 минБесплатно
- 8.2
Коллектор2016, 71 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 8.9
Фарца2015
- 8.6
Саранча2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 7.4
Диалоги2013, 92 мин
- 8.2
Про любоff2010, 106 мин
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 8.3
День рождения Алисы2009, 90 минБесплатно
- 9.1
Любовь-морковь2006, 104 минБесплатно