Биография

Евгений Стычкин — российский актер, мастер дубляжа, ведущий телепрограмм. Родился в Москве 10 июня 1974 года. О профессии актера Евгений не мечтал, так как в детские годы мальчик не мог выговорить половину согласных звуков. Среднее образование юноша получал в школе с углубленным изучением английского языка. Его артистизм заметила мама, которая и повела его в кружки актерского мастерства. В школьном возрасте Стычкин принимал участие в любительских постановках и подготовке праздничных мероприятий. В 1989 году будущий артист поступил во ВГИК. Дебют Евгения Стычкина в кино состоялся в 1990 году в ленте «Фуфель», которая прошла незаметно. Следующая картина «Пчелка» сделала его узнаваемым. Юношу стали приглашать в другие интересные проекты. Он сыграл ярких персонажей в сериалах «Графиня де Монсоро», «Самозванцы». Главные роли в фильмах Евгений Стычкин получал нечасто, но несколько центральных героев в его фильмографии есть. Он исполнил ведущие роли в картинах «День денег», «Холостяки», «Апрель».