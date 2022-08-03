Утомленные солнцем 2: Предстояние
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Утомленные солнцем 2: Предстояние

Утомленные солнцем 2: Предстояние (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, Утомленные солнцем 2: Предстояние
Драма, Военный173 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Продолжение картины 1994 года. Героям первого фильма придется пройти сквозь пекло Великой Отечественной войны, чтобы найти друг друга и попытаться вновь стать счастливыми.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
173 мин / 02:53

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние»