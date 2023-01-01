Дмитрий Дюжев
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 9 июля 1978 г. (46 лет)
Биография
Дмитрий Дюжев — российский актер театра и кино. Обладатель звания «Заслуженный артист РФ». Родился в Астрахани 9 июля 1978 года. Юный Дима выбрал для поступления режфак ГИТИСа, а после его окончания сразу вошел в труппу Московского ТЮЗа. С 2006 года Дюжев играет в театре им. Чехова в Москве. Кроме того, артист гастролирует в качестве вокалиста. Дюжев активно участвует в разных ТВ-шоу и мюзиклах, а также озвучивает мультфильмы и видеоигры. Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году, снявшись в фильме «24 часа». Узнаваемым актер стал только после съемок в криминальном сериале «Бригада», где исполнил роль Космоса. Также он играл бандита Саймона в фильме «Жмурки», за работу в котором получил признание кинокритиков. С 2011 года Дмитрий начал карьеру режиссера. Его дебют — короткометражная картина «БРАТиЯ», которая получила награды и была представлена на международных киноконкурсах.
Фильмография
Актёр
- 8.0
Родные люди2023
- 6.7
Этика долга2022, 70 минБесплатно
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 8.9
Тобол (2018)2018
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 8.0
Огни большой деревни2016, 78 минБесплатно
- 9.3
Как поймать перо Жар-Птицы2013, 65 мин
- 9.5
Заступница2013, 52 минБесплатно
- 8.6
Курьер из «Рая»2013, 88 мин
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 9.5
Каникулы строгого режима2009, 109 мин
- 9.0
Свой-Чужой2008, 94 минБесплатно
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 7.9
Путешествие с домашними животными2007, 96 минБесплатно
- 8.9
Мне не больно2006, 100 мин
- 9.4
Жмурки2005, 105 мин
- 7.8
Русское2004, 117 минБесплатно