Биография

Дмитрий Дюжев — российский актер театра и кино. Обладатель звания «Заслуженный артист РФ». Родился в Астрахани 9 июля 1978 года. Юный Дима выбрал для поступления режфак ГИТИСа, а после его окончания сразу вошел в труппу Московского ТЮЗа. С 2006 года Дюжев играет в театре им. Чехова в Москве. Кроме того, артист гастролирует в качестве вокалиста. Дюжев активно участвует в разных ТВ-шоу и мюзиклах, а также озвучивает мультфильмы и видеоигры. Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году, снявшись в фильме «24 часа». Узнаваемым актер стал только после съемок в криминальном сериале «Бригада», где исполнил роль Космоса. Также он играл бандита Саймона в фильме «Жмурки», за работу в котором получил признание кинокритиков. С 2011 года Дмитрий начал карьеру режиссера. Его дебют — короткометражная картина «БРАТиЯ», которая получила награды и была представлена на международных киноконкурсах.