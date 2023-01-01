Временно недоступен (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал «Временно недоступен» онлайн и в хорошем качестве порадует зрителей отменным юмором и актерским тандемом старых товарищей – Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева, чьи герои на этот раз поменяются друг с другом ни больше ни меньше – жизнями.



Вячеслав Золотов (Сергей Безруков) – столичный чиновник по правовым вопросам в районной администрации и любитель красивой жизни, средства на которую он добывает с помощью различных противозаконных махинаций. Проживающий в Калининграде Антон Плетнев (Дмитрий Дюжев) – полный антипод энергичного авантюриста Золотова. Флегматичный и вечно подавляемый властной супругой (Валерия Ланская) он честно исполняет свою работу простого милиционера, пока волею обстоятельств не оказывается в больнице с амнезией и без документов, которые присваивает себе Золотов, пустившийся в бега после очередной сомнительной сделки. Так судьбы москвича и калининградца надолго переплетаются, и теперь пронырливому Славе предстоит служебная командировка в провинциальный Великозельск, где в образе честного милиционера Антона Плетнева он вступит в борьбу с таким же коррумпированным чиновником, каким всю сознательную жизнь являлся сам. К чему приведет героев перемена участи, вы узнаете, если будете следить за полным сюрпризов многофигурным сюжетом комедийного телесериала «Временно недоступен» по сценарию известного писателя Андрея Кивинова («Улицы разбитых фонарей», «Каникулы строгого режима», «Курьер из рая»).



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