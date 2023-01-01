Биография

Российский актер Ричард Бондарев появился на свет 1 марта 1985 г. в Москве. Играет в нескольких столичных театрах и активно снимается в кино. Отучился во ВГИКе на курсе И. Ясуловича. Получил диплом в 2006 г. и в этом же году сразу попал в труппу московского ТЮЗа. Кроме этого, служит еще в нескольких театрах столицы, таких как «Практика», Театр наций, Ленинградский академический Большой драмтеатр им. Горького, Московский губернский театр. Он востребован не только как актер, Бондарев в роли режиссера театра также участвовал не в одном проекте. Среди его наград – премия «Золотой лист» в 2006 г. за лучшую мужскую роль в театре, за участие в спектакле «Рождество в доме Синьора Купьелло» режиссера А. Дубровского, также отмечен дипломом ВГИКа. Среди фильмов с Ричардом Бондаревым можно отметить телесериал «Прощальное эхо» 2003 года, телесериал «Карамболь» 2006 года, кинофильм «Человек безвозвратный» 2006 года, кинофильм «Индиго» 2008 года, телесериал «Там, где ты» 2014 года, телесериал «Провокатор» 2014 года, телесериал «Оперетта капитана Крутова» 2017 года. С 2014 г. артист появляется на отечественных телеэкранах в роли телеведущего на канале «Карусель».