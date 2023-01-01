Биография

Олег Тактаров — спортсмен, актер, телеведущий, сценарист общественный деятель России и США. В 1995 году стал чемпионом мира по смешанным боевым искусствам. Любителям спорта известен как Русский Медведь. Мастер спорта СССР. Родился в Горьковской области 26 августа 1967 года. В детстве будущий артист зачитывался приключениями и мечтал о сцене, но отец отдал сына в секцию дзюдо и самбо. После окончания школы пошел в армию. Далее участвовал в спортивных состязаниях. В 1994 году переехал в Америку. Через 2 года стал студентом престижной театральной академии Playhouse West в Голливуде. Совмещал карьеру актера и профессионального спортсмена. Олег Тактаров снялся в голливудских картинах «Хищники», «Шпионка», «Роллербол». В России работал ведущим шоу «Специальное задание». Участвовал в шоу «Король ринга», где провел бой с Дольфом Лундгреном, победив по очкам. Занимается общественной деятельностью.