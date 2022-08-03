Студия Нижний
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Студия Нижний

Студия Нижний (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.42017, Студия Нижний
Мелодрама117 мин18+

О фильме

История жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова. Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода. Фильм наполнен музыкой, творчеством, городскими достопримечательностями и нижегородскими историями.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Студия Нижний»