Студия Нижний (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.42017, Студия Нижний
Мелодрама117 мин18+
О фильме
История жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова. Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода. Фильм наполнен музыкой, творчеством, городскими достопримечательностями и нижегородскими историями.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ЕКРежиссёр
Евгений
Кудельников
- ИПАктёр
Иван
Пилявский
- МЗАктриса
Марина
Замыслова
- ПСАктриса
Полина
Самойлова
- МНАктёр
Максим
Новиков
- АТАктриса
Анна
Татаринцева
- Актёр
Олег
Тактаров
- СЧАктёр
Сергей
Чиграков
- Актёр
Владимир
Кристовский
- Актёр
Сергей
Кристовский
- СБАктёр
Сергей
Блохин
- ЕКСценарист
Евгений
Кудельников
- ЕКПродюсер
Евгений
Кудельников
- ЕКХудожник
Евгений
Кудельников
- ЕКОператор
Евгений
Кудельников
- ВЕОператор
Владислав
Ермилов
- ССКомпозитор
Станислав
Смирнов
- АРКомпозитор
Александр
Репьев