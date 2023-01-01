Биография

Сергей Кристовский — композитор и актер. Родился в Горьком 31 июля 1971 года. В юности занимался хоккеем, но после травмы был вынужден оставить спорт. После ухода из команды увлекся музыкой и начал играть на гитаре — он стал участником коллектива «Бродвей», а затем «Кантри-Салун» и «Шервуд». В 2003 году организовал вместе с братом группу Uma2rman, которая в одночасье стала популярной после выхода сингла «Прасковья». Не оставил музыкант и сольное творчество, записав альбомы «Через города», «Завтра», «Ты и я». Сегодня Сергей Кристовский продолжает быть музыкантом, композитором и актером. В его фильмографии можно встретить такие проекты, как «День выборов», «Красная шапочка», «Семейка Ады». Также за его плечами написание песни к сериалу «Папины дочки».