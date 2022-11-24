Семейка Ады (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.02007, Семейка Ады
Комедия90 мин16+
О фильме
До своей неожиданной кончины бабушка Ада была главой всего семейства. Но и после смерти деловитая старушка не бросает родных на произвол судьбы. Приведение Ады появляется на пороге и сообщает, что в ближайшее время семья может лишиться квартиры. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. В противном случае дух бабушки Ады никогда не упокоится с миром.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эльдар
Салаватов
- Актёр
Михаил
Ефремов
- РМАктриса
Римма
Маркова
- Актриса
Елена
Яковлева
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- ТКАктриса
Тая
Катюша
- ИФАктёр
Илья
Филатов
- АСАктриса
Алла
Семенова
- Актёр
Владимир
Кристовский
- Актёр
Сергей
Кристовский
- Актёр
Юрий
Батурин
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- ЗБОператор
Заур
Болотаев