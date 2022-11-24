Семейка Ады (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

До своей неожиданной кончины бабушка Ада была главой всего семейства. Но и после смерти деловитая старушка не бросает родных на произвол судьбы. Приведение Ады появляется на пороге и сообщает, что в ближайшее время семья может лишиться квартиры. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. В противном случае дух бабушки Ады никогда не упокоится с миром.

