Семейка Ады (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Семейка Ады
Семейка Ады

Семейка Ады (фильм, 2007)

2007, Семейка Ады
Комедия90 мин16+

О фильме

До своей неожиданной кончины бабушка Ада была главой всего семейства. Но и после смерти деловитая старушка не бросает родных на произвол судьбы. Приведение Ады появляется на пороге и сообщает, что в ближайшее время семья может лишиться квартиры. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. В противном случае дух бабушки Ады никогда не упокоится с миром.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb