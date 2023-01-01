Биография

Владимир Кристовский — российский автор-исполнитель, композитор и актер. Родился в Горьком 19 декабря 1975 года. Еще в детстве начал увлекаться музыкой и участвовал в детском ансамбле «Жаворонки». После окончания школы выучился на электромонтера и работал водителем, газосварщиком и ночным санитаром. Мечты о карьере в творческой сфере привели к созданию в 1998 году коллектива «Вид сверху», а спустя пять лет родилась группа Uma2rman. Первый сингл «Прасковья» моментально завоевал любовь слушателей, а дебютную пластинку «В городе N» признали платиновой. Всего за плечами коллектива шесть студийных альбомов и многократные выступления на фестивале «Нашествие». Сегодня Владимир Кристовский активно пишет музыку и появляется на экране. Является композитором сериала «Папины дочки», мелодрамы «Дуэль» и комедии «Принц Сибири», также в его фильмографии есть актерские работы, например, он исполнил главные роли в картинах «Свидание» и «Клуб счастья».