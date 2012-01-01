Клуши (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.12012, Клуши
Мелодрамы, Комедии102 мин18+
Сюжет
Несколько незнакомых друг с другом женщин знакомятся по пути на свадьбу. В силу разных и весьма курьeзных причин дамы опаздывают на чартер и поэтому вынуждены добираться на Кубу, к месту бракосочетания, самостоятельно. О том, чтобы отказаться от поездки нет и речи - у каждой есть своя веская пр�ичина во чтобы то ни стало оказаться на острове Свободы и... сорвать свадьбу Кирилла и Алисы. Чтобы осуществить задуманное, им придeтся многое пережить: улететь в Панаму, опоздать на паром, отсидеть ночь в полицейском участке и преодолеть много других преград, раз за разом становящихся на их пути к цели...
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актриса
Елизавета
Боярская
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- ДСАктриса
Диана
Серегола
- Актёр
Михаил
Горевой
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- Актёр
Максим
Виторган
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- АСАктриса
Алиса
Старовойтова
- Актёр
Владимир
Кристовский
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- АДПродюсер
Аркадий
�Данилов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МКМонтажёр
Максим
Колышев
- ВБОператор
Владимир
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