Клуши (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Несколько незнакомых друг с другом женщин знакомятся по пути на свадьбу. В силу разных и весьма курьeзных причин дамы опаздывают на чартер и поэтому вынуждены добираться на Кубу, к месту бракосочетания, самостоятельно. О том, чтобы отказаться от поездки нет и речи - у каждой есть своя веская пр�ичина во чтобы то ни стало оказаться на острове Свободы и... сорвать свадьбу Кирилла и Алисы. Чтобы осуществить задуманное, им придeтся многое пережить: улететь в Панаму, опоздать на паром, отсидеть ночь в полицейском участке и преодолеть много других преград, раз за разом становящихся на их пути к цели...



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