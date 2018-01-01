Биография

Вячеслав Рогожкин — российский сценарист, писатель, режиссер. Родился в Тамбове в 1966 году. С детства у Вячеслава был заметный интерес к истории и культуре, который в итоге сыграл ключевую роль в выборе профессии. После окончания школы он поступил в университет на исторический факультет, однако вскоре почувствовал желание связать свою жизнь с киноиндустрией. В 1988 году начал работать в газетах и на телевидении, но уже в следующем году Вячеслав принял решение полностью посвятить себя кино и переехал в Москву. Первым крупным проектом Вячеслава Рогожкина стал сценарий к фильму «Русские бабы», который вышел на экраны в 2004 году и получил положительные отзывы критиков и зрителей. В дальнейшем Вячеслав написал сценарии к таким проектам, как «Парижане», «Клуши», «Охотники за бриллиантами», «Крик совы». В 2023 году участвовал в создании драматического сериала «ГДР».