Чужой ребенок
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Чужой ребенок

Чужой ребенок (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Чужой ребенок 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй.

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6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой ребенок»

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