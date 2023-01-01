Биография

Российская актриса Мария Берсенева запомнилась зрителям благодаря сериалу «Маргоша». Женщина с яркой внешностью смогла воплотить новую для российского телевидения героиню – самоуверенную неотразимую красавицу. Мария Берсенева родилась в Москве в спортивной семье. Родители хотели, чтобы Мария пошла по их стопам. Девочка исправно посещала спортивные секции, но сама мечтала об актерской карьере. В возрасте 12 лет Мария поступила в школу при ГИТИСе, а после ее окончания – в сам институт. Первые деньги будущая «звезда» заработала в качестве модели. Красивые черты лица и безупречная фигура помогли Берсеневой стать «звездой» рекламных кампаний. Параллельно девушка проходила пробы на роли в сериалах. Ей часто доводилось играть холодных и пробивных героинь. Когда на отечественном телевидении решили адаптировать сериал о нахальном мужчине, оказавшемся в теле женщины, молодая актриса была выбрана на главную роль. После успеха «Маргоши» список сериалов Марии Берсеневой стал быстро расти. «Звезда» приняла участие в таких проектах, как «Бальзаковский возраст», «Осторожно, дети!» и «Майор и магия». Личная жизнь Марии Берсеневой не всегда складывалась удачно. Актриса развелась с первым мужем из-за постоянных ссор. Второй супруг Марии, кикбоксер Николай Берсенев, помогал ей воспитывать сына от первого брака. Однако и этот союз не продлился долго – в 2010 году Берсеневы развелись.