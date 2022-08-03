Лауреат фестиваля «Кинотавр», рассказывающий о воришках, которые охотятся за миллионом евро. Отечественная криминальная комедия в духе «Большого куша» Гая Ричи.



В центре сюжета находится большая сумма денег, собранная предпринимателями по всему городу для взяток налоговикам. Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Петрович ловит сотрудников налоговой с поличным и собирается вернуть средства законным владельцам, однако двое мелких воришек умудряются похитить деньги прямо из-под их носа. Не успев порадоваться богатству, парнишки попадают в беду, когда все выходит из-под контроля и миллион евро начинает переходить из рук в руки. На деньги открывают охоту не только мафиози, но и нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов.



Кто в конечном итоге станет счастливым обладателем миллиона, узнаете в динамичной комедии Константина Буслова. Фильм «Бабло» смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

