Фильм Бабло (2011)
О фильме
Лауреат фестиваля «Кинотавр», рассказывающий о воришках, которые охотятся за миллионом евро. Отечественная криминальная комедия в духе «Большого куша» Гая Ричи.
В центре сюжета находится большая сумма денег, собранная предпринимателями по всему городу для взяток налоговикам. Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Петрович ловит сотрудников налоговой с поличным и собирается вернуть средства законным владельцам, однако двое мелких воришек умудряются похитить деньги прямо из-под их носа. Не успев порадоваться богатству, парнишки попадают в беду, когда все выходит из-под контроля и миллион евро начинает переходить из рук в руки. На деньги открывают охоту не только мафиози, но и нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов.
Кто в конечном итоге станет счастливым обладателем миллиона, узнаете в динамичной комедии Константина Буслова. Фильм «Бабло» смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Буслов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актриса
Мария
Берсенева
- ГГАктёр
Георгий
Гургулия
- ММАктёр
Миша
Месхи
- ГГАктёр
Гия
Гогишвили
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Александр
Фисенко
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- БГАктёр
Борис
Георгиевский
- Сценарист
Константин
Буслов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- РРПродюсер
Роман
Романцов
- ЕЕХудожница
Евгения
Евгиенко
- АВХудожник
Андрей
Варгоцкий
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников