Биография

Яков Кучеревский — украинский актер. Родился в Херсонской области 3 ноября 1975 года. В старших классах Яков решил стать актером и попробовать свои силы на сцене. Юноша играл в самодеятельных постановках и был членом школьной команды КВН. Получив образование, он уехал в Днепропетровск и поступил в театральное училище. Со второго курса Якова призвали в армию, но и там юноша не забывал про творчество. После демобилизации Кучеревский поступил в Днепропетровский театрально-художественный колледж, который окончил в 1999 году. Дебютным фильмом Якова Кучеревского стала картина «Чеховские мотивы», вышедшая на экраны в 2002 году. С 2007 года актер начал сниматься в телесериале «Последнее путешествие Синдбада», который снискал большую популярность у зрителей. Плодотворными в творческой карьере актера стали 2011-2012 годы. Разноплановый характерный актер востребован не только на родине — он активно снимается в проектах российских и белорусских кинематографистов.