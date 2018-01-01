Биография

Борис Георгиевский – актер театра, кино и дубляжа, родился 20 марта 1968 года. Фильмография артиста насчитает более 80 полнометражных кинолент и сериалов. В 1993 году стал выпускником института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого в Киеве (мастерская В. Зимней) и был приглашен в Молодой театр. Одним из первых фильмов Бориса Георгиевского стала военная драма «Казненные рассветы» (1995), в которой актер сыграл одну из ключевых ролей. Второстепенная роль досталась актеру в сериале «Роксолана» (1997). Снимался в таких популярных российских многосерийных фильмах, как «Возвращение Мухтара», «Ликвидация» (режиссера С. Урсуляка), «Оттепель» (В. Тодоровского) и др. Широкую известность принесла Борису Георгиевскому роль в сериале «Сваты» (2009). В 2005 году снялся в полнометражном фильме «Второй фронт». С 2011 года вышли еще несколько рейтинговых сериалов с участием актера: «Ласточкино гнездо», «Анна Герман», «Нити судьбы», «Крепостная», «Возвращение». Борис Георгиевский также принял участие в съемках дебютного фильма К. Буслова «Бабло». Картина получила приз на «Кинотавре» и была номинирована на премию «Ника». На счету актера более 50 ролей дубляжа.