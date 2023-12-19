Ты будешь моей (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Если ты молода и красива, если ты вызываешь восхищение мужчин и зависть женщин, если за тобой ухаживают два самых красивых парня в институте, легко поддаться иллюзии, что этот мир создан для твоего счастья.
Но рано или поздно приходится делать выбор. Что важнее - яркие жесты или тихая преданность? Сила или заботливость? Настойчивость или умение прощать?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- ННАктриса
Наталья
Николаева
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- ТЗАктриса
Татьяна
Зеленская
- РЛАктёр
Роман
Лях
- АУАктриса
Алена
Узлюк
- БГАктёр
Борис
Георгиевский
- АААктёр
Александр
Агеенков
- ЛБАктёр
Лина
Будник
- ККАктёр
Константин
Костышин
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ОЖПродюсер
Ольга
Журженко
- АВОператор
Артем
Васильев
- ВНКомпозитор
Вячеслав
Назаров