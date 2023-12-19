Ты будешь моей
Wink
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Ты будешь моей
8.82013, Ты будешь моей
Мелодрама89 мин12+

Ты будешь моей (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Если ты молода и красива, если ты вызываешь восхищение мужчин и зависть женщин, если за тобой ухаживают два самых красивых парня в институте, легко поддаться иллюзии, что этот мир создан для твоего счастья.

Но рано или поздно приходится делать выбор. Что важнее - яркие жесты или тихая преданность? Сила или заботливость? Настойчивость или умение прощать?

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ты будешь моей»