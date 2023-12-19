Если ты молода и красива, если ты вызываешь восхищение мужчин и зависть женщин, если за тобой ухаживают два самых красивых парня в институте, легко поддаться иллюзии, что этот мир создан для твоего счастья.



Но рано или поздно приходится делать выбор. Что важнее - яркие жесты или тихая преданность? Сила или заботливость? Настойчивость или умение прощать?

